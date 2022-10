Policija preiskuje tatvine v središču Ljubljane, prepoznate storilca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center preiskujejo štiri primere kaznivih dejanj, kjer je do zdaj neznani storilec konec avgusta in v začetku septembra v štirih trgovinah na območju središča Ljubljane izvršil tatvino različnih artiklov, so sporočili s policije.