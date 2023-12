Policija izdala opis moškega, ki naj bi pri ljubljanski šoli ogovarjal otroka

Starši učencev ljubljanske Osnovne šole Kolezija naj bi v sredo prejeli obvestilo, da naj bi neznanec v bližini šole v avtomobil poskušal zvabiti mlajšo učenko. To naj bi se zgodilo na križišču Gerbičeve in Krimske ceste, kjer naj bi neznanec izstopil iz črnega avtomobila ter poskušal deklico v avto zvabiti z mahanjem in bomboni, poroča portal N1. Šola je o dogodku obvestila policijo ter z njim seznanila tudi vse učitelje in starše.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili, da so bili o dogodku v sredo obveščeni in da izvajajo ukrepe za zagotovitev varnosti otrok na širšem šolskem območju. Pojasnili so, da naj bi po do zdaj zbranih obvestilih neznanec otroka ogovarjal na daljavo in do neposrednega stika med njima ni prišlo.

Podali opis neznanca in poziv, naj se javi

Policija poziva neznanega moškega, starega od 40 do 50 let, srednje postave, visokega od 175 do 180 centimetrov, s kratkimi rjavimi lasmi, ki je bil v času dogodka oblečen v črno majico in je govoril z ljubljanskim naglasom ter uporabljal črno vozilo volkswagen passat karavan z ljubljanskimi registrskimi tablicami, da pokliče policijo ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Vič.

Policisti v povezavi z dogodkom in zaradi razjasnitve vseh okoliščin pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli, da to sporočijo na številko 113, Policijsko postajo Ljubljana Vič na 01 470 09 60 ali anonimno številko 080 1200.

Ne objavljajte nepreverjenih informacij po omrežjih

V zvezi s podobnimi dogodki svetujejo, da naj občani o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju takoj obvestijo policijo na številko 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200. Ob tem poudarjajo, da je pomembno, da občani nepreverjenih informacij ne delijo na družbenih omrežjih. To lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, še preden policisti preverijo dejansko stanje.

Policija dodaja, da redno izvajajo aktivnosti za ozaveščanje otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih položajih. V okviru preventivnih predavanj po šolah opozarjajo otroke na okoliščine, ki so lahko v takšnih primerih zanje nevarne, in jih obveščajo tudi o tem, kako naj se odzovejo, so zapisali na N1.

Pogovor z otroki o pravilnem ravnanju

Hkrati policija poziva odrasle, da je treba otrokom pojasniti, kaj naj naredijo in kam naj se zatečejo ob nevarnem položaju.

"Vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovorijo na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapletajo in ostanejo na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, tudi če so njihove ponudbe mamljive," svetujejo.

Roditelji in starši lahko v pogovoru z otroki pojasnijo, kako se obnašati v stikih z neznanci. Tak pogovor ne sme potekati pod vtisom medijskega poročanja o takšnih pojavih, pravijo. Dodajajo, da naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere in so pod vplivom čustev. Z otroki naj se pogovarjajo predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč.

Redne kontrole ob šolskih poteh

Policisti sicer poleg ozaveščanja opravljajo tudi redne kontrole ob šolskih poteh, da bi bili otroci čim bolj varni, tako z vidika kriminalitete, javnega reda kot prometne varnosti.

"Še enkrat poudarjamo, da se bomo policisti vedno odzvali v primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja, preverili vse okoliščine dogodkov, poskušali ugotoviti identiteto oseb, predvsem pa ugotoviti namen oziroma motiv ogovarjanja otrok in ali je do dogodka sploh prišlo," so sklenili.