Policija išče voznika črnega avtomobila iz okolice Brd

Včeraj okoli 17.50 se je na lokalni cesti v naselju Medana zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena mladoletna voznica mopeda in za zdaj še neznani voznik osebnega avtomobila. Policija poziva vse morebitne očividce in priče, da kakršnekoli informacije sporočijo na PPP Nova Gorica.

Foto: STA

Novogoriški prometni policisti so ob ogledu kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da je neznani voznik osebnega avtomobila temnejše barve in neznanih registrskih številk vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Plešivo proti Medani.

Pripeljal se po levem ostrem nepreglednem ovinku po klancu navzgor v bližini stanovanjskega objekta, a kot so ugotovili policisti, ni vozil po desni strani vozišča. V tistem trenutku je po klancu z nasprotne strani iz Medane proti naselju Plešivo navzdol pripeljala mlajša voznica mopeda.

Da se je izognila trčenju, je mladoletna voznica z mopedom zapeljala v desno, izgubila oblast nad mopedom in padla na desni bok. Čeprav med voznikoma ni prišlo do trčenja, je bila voznica mopeda lažje telesno poškodovana.

Po prometni nesreči je neznani voznik neznanega osebnega avtomobila temnejših barv odpeljal proti naselju Medana, pri tem pa udeleženki prometne nesreče ni nudil ustreznih podatkov.