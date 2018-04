Policija išče očividce sredinega bega voznika citroëna po Črnučah

Bežigrajski policisti so v sredo pri nadzoru prometa skušali ustaviti voznika citroëna. Ta je, namesto da bi ustavil, vožnjo še pospešil. Med begom je v križišču zapeljal v rdečo luč in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Nato je zapeljal v bližnje garaže, kjer so ga policisti ujeli. Policija zdaj išče očividce.

Policisti so voznika citroena skušali ustaviti, ker med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.

Ko so ga na Cesti 24. junija ujeli, so ugotovili, da ima na vozilu nameščene ukradene registrske tablice, da vozilo ni neregistrirano in da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ponudili so mu alkotest, ki je pokazal 0,06 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in zasegli vozilo. Nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje in zatajitve. Vse, ki so bili v sredo okoli 9.30 priča dogodku na mestnih ulicah v Črnučah, ali so bili na kakršenkoli način ogroženi kot udeleženci v cestnem prometu, zato policija prosi, naj to sporočijo na številko 113 ali pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko 01/589 6000.