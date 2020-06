Policija 26-letniku zasegla 66 sadik konoplje

Policisti s Policijske postaje Litija so pretekli petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča na območju Litije opravili hišno preiskavo pri 26-letnem osumljencu. Odkrili so 66 sadik prepovedane droge konoplje ter pripomočke in opremo za gojenje in prodajo prepovedane droge. Policija je predmete zasegla.