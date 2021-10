Pogrešana 44-letna Koprčanka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"11. 10. 2021 smo na Policijsko postajo Koper dobili prijavo o pogrešanju 44-letne Kristine Tozan iz Kopra. Njen telefon ni dosegljiv, na območju PP Izola pa je bilo najdeno njeno vozilo. Od doma naj bi odšla oblečena večinoma v bela oblačila. Danes policisti nadaljujejo iskanje pogrešane Kristine, tudi s helikopterjem in dronom. Vse, ki bi o njenem izginotju karkoli vedeli, prosimo, da to čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200," so zapisali na Policijski upravi Koper.