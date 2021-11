Pogrešan je 68-letni Celjan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes popoldne porešajo 68-letnega Celjana. Nazadnje so ga opazili v bližiini trgovine Spar na Ljubljanski cesti v Celju.

Pogrešajo 68- letnega Jožefa Terglava iz Celja. Visok je 177 centimetrov in je močnejše postave. Ima sive lase in čelno plešo ter krajšo sivo brado in brke. Ob odhodu je bil oblečen v črno jakno znamke Jack Wolfskin, črne pohodne hlače iste znamke, obute je imel nizke pohodne čevlje črne barve, na glavi pa je nosil temno vijoličasto pleteno kapo z napisom MONT s cofom.

"Vse, ki so ga opazili prosimo, da nas o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na interventno številko 113oziroma na anonimno številko policije 080 12 00, " so sporočili policisti Policijske uprave Celje.