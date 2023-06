Pogrešan je 59-letni Vinko Adamič iz okolice Grosupljega. Ste ga videli?

Svojci pogrešajo 59-letnega Vinka Adamiča iz okolice Grosupljega, ki so ga nazadnje videli v četrtek na območju Rihpovca in Lipnika na območju Policijske postaje Trebnje. Velik je približno 170 centimetrov, ima rahlo povišano čelo in svetlorjave lase. Obstaja možnost, da hodi na območju Meglenika, Rodin, Gorenje Dobrave in Dolenje Nemške vasi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je bil Adamič v četrtek na obisku pri znancih na Rihpovcu, od koder je peš odšel okoli 19. ure. Okoli 20.30 so ga opazili v približno štiri kilometre oddaljenem Lipniku in okoli 22. ure pri Češnjevku. Tako po njihovih navedbah obstaja možnost, da hodi na območju Meglenika, Rodin, Gorenje Dobrave in Dolenje Nemške vasi.

Pogrešani je epileptik

Ko je odšel na sprehod, je bil oblečen v temnejše hlače, zgoraj je imel svetlejšo majico ali srajco, na glavi je imel kapo. Pogrešani ni poslovno sposoben, je epileptik in mora jemati zdravila, so še navedli.

Ponoči pomagal tudi helikopter

Svojci, znanci, trebanjski policisti, tudi policisti vodniki službenih psov ter vodniki z reševalnimi psi Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije iz dolenjske in ljubljanske regije so ga iskali zvečer in ponoči. Ponoči je policistom pri delu pomagal tudi helikopter slovenske policije s termovizijsko kamero. Akcijo iskanja še nadaljujejo.

Vse, ki bi imeli o pogrešanem kakršnokoli uporabno informacijo, prosijo, da pokličejo na številko policije 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo. Če bi osebo opazili med epileptičnim napadom, naj najprej pokličejo številko 112.