Pogrešajo 61-letnega Radenka Josipovića iz Železnikov

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju 61-letnega Radenka Josipovića iz Železnikov. Od doma je odšel v četrtek zjutraj okoli 6.30. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, gre za osebo, potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe.

Pogrešani je močnejše postave, ima kratke temne lase in brke. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temnejše kratke hlače in rumeno majico ter obut v natikače. Na glavi ima lahko slamnik.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.