Po več letih rešili spor pri Prešernovi rojstni hiši

Predstavniki ministrstva za kulturo, občine Žirovnica in sklada kmetijskih zemljišč so danes v Vrbi podpisali pogodbo za nakup nepremičnin ob Prešernovi rojstni hiši. S tem uresničujejo dolgoletna prizadevanja za zagotovitev nemotenega dostopa do spomenikov državnega pomena v Vrbi ter za nadgradnjo muzejske dejavnosti in kulturnega turizma.

Pogodbo so v Prešernovi rojstni hiši ob navzočnosti pooblaščenca prodajalcev odvetnika Zdravka Rusa in notarke podpisali minister za kulturo Zoran Poznič, direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Irena Majcen ter žirovniški župan Leopold Pogačar. Za domačijo, hišo in preostale parcele bodo skupaj odšteli 320 tisoč evrov, od tega občina 185 tisoč evrov, ministrstvo 125 tisoč evrov, sklad pa 11 tisoč evrov.

Za nakup so si prizadevali 20 let

"Velikan naše samobitnosti si zasluži vse kaj več, kot je bilo postorjenega do sedaj. Treba bo narediti žlahtni vsebinski izbor za mogoče poti razvoja domačije," je ob podpisu pogodbe o nakupu nepremičnin v neposredni bližini Prešernove rojstne hiše povedal minister, ki je vesel, da jim je uspelo uresničiti dolgoletno željo po odkupu omenjenih nepremičnin in s tem obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do hiše in zlasti cerkve Sv. Marka.

Foto: STA

Občina si je za nakup Ribčevine prizadevala kar dve desetletji. Leta 2012 sta jo lastnika Janez Arko in njegova žena Tanja Pangerc že prodajala, a sta zanjo zahtevala 2,5 milijona evrov. V začetku tega leta pa sta občina in ministrstvo, ki imata predkupno pravico, prejela novo ponudbo za odkup nepremičnin. Tokrat je bila prodajna cena za domačijo, ki obsega stanovanjsko hišo, gospodarski objekt in skoraj 4.000 kvadratnih metrov zemljišč, 370.000 evrov, izpogajana cena pa je bila še nižja.

Župan je zadovoljen, da sta ministrstvo in sklad prepoznala pomen tega, da se omenjene nepremičnine odkupi. Vrsto let so se namreč pojavljali spori med dosedanjim lastnikom in obiskovalci Prešernove rojstne hiše, ki so se odpravili po označeni poti do cerkve. Arko namreč ni priznaval javne poti, temveč je poudarjal, da obiskovalci hodijo po zasebni lastnini, ter jih z nje podil.

Foto: STA

Kupljene nepremičnine odpirajo tudi nove možnosti za nadgradnjo muzejske dejavnosti in za nadaljnji razvoj z razbremenitvijo samega spomenika. Hkrati se odpirajo priložnosti za razvoj kulturnega turizma, kar lahko po ministrovem mnenju pomeni veliko dodatno vrednosti lokalni skupnosti.

Bo pred rojstno hišo pesnika zaživel nov sprejemni center?

"Iskali bomo tudi nove poti za predstavitev vsega tega, kar je po svoje eden izmed temeljev našega naroda, naše samobitnosti in besede," je poudaril Poznič, ki vidi lepe priložnosti za širšo, bogatejšo in kakovostnejšo predstavitev. Napovedal je, da bodo z lokalno skupnostjo v kratkem izdelali nabor mogočih vsebin in poti razvoja, da bi lahko v letu ali dveh prišli do prvih rezultatov.

Foto: STA

Občina se že trudi s pripravo projekta javno-zasebnega partnerstva, da bi objekt, ki so ga kupili, ponudili nekomu, ki bi v njem razvijal gostinsko dejavnost in podobne vsebine. Pogačar je prepričan, da bodo z ustrezno predstavitvijo časa, v katerem je Prešeren živel in delal, ter z novo ponudbo zagotovili tisto, kar v Vrbi trenutno manjka.

Občina si želi, da bi v gospodarskem objektu za Prešernovo rojstno hišo uredili sprejemni center, manjšo trgovino, prostor za skladiščenje in galerijo, v kateri bi bili kulturni večeri, razstave in podobni dogodki. Ti so zdaj v izbi Prešernove hiše, ki za to ni primerna in je po nepotrebnem preobremenjena.