Po nižinah bo ponekod danes zvečer snežilo #video

Danes bo pretežno oblačno in ponekod po nižinah sprva megleno. Nekaj sonca bo sredi dneva zlasti v višjih legah in na Primorskem. Popoldne bo v južnih krajih začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.