Po kratkem premoru danes znova močnejši nalivi in toča

Danes lahko po kratkem premoru spet pričakujemo prehod nove vremenske motnje, ki našim krajem prinaša nestanovitno vreme v obliki ploh in neviht. Močnejše nalive, veter in manjšo točo je pričakovati na zahodu in jugovzhodu države.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez naše kraje se bosta predvidoma pomaknila dva pasova ploh in neviht. Prvega lahko pričakujemo že dopoldne, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugi padavinski pas pa nas bo prešel popoldne ali zvečer. Krajevne plohe in nevihte bodo sprva na severu in se bodo do večera razširile nad večji del države, napovedujejo na Arsu.

Na jugovzhodu in zahodu mogoči nalivi in toča

Predvsem na zahodu in na jugovzhodu lahko ob nevihtah pričakujemo močnejše nalive, lokalno pa je mogoča tudi manjša toča, napovedujejo na portalu Neurje.si, a dodajajo, da pogoji niso tako izraziti kot v petek, saj je bistveno manj potencialne energije za nastanek močnejših neviht ali neurij, prav tako pa bo na njihov razvoj vplival okrepljen veter v višjih plasteh ozračja, saj bo onemogočal razvoj kakih izoliranih supercelic. Vseeno dodatna previdnost ne bo odveč, opozarjajo na portalu Neurje.si

Ob nalivih lahko pade več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, zato je mogoč močnejši porast manjših rek in hudournikov, ponekod so mogoča tudi manjša razlivanja.

Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Jutri se bo razjasnilo, postopno bo topleje

Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastalo bo nekaj ploh. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno. Postopno topleje bo.