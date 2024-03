Po darilo za prazničen marec v ALEJO

V marcu, prvem pomladnem mesecu, ko se narava prebuja iz zimskega spanca in vse oživi, ženske v Sloveniji praznujejo kar dva praznika, saj so neverjetne osebe. So močne, pametne in iznajdljive. So strastne, pogumne in velikodušne. So lepe in pametne. Dajejo življenje, ljubezen, spoštovanje, hvaležnost in verjamejo v druge.

Dan žena in materinski dan sta idealen čas, ko se jim lahko zahvalimo s pozornostjo, ki jo boste našli v rožnato obarvani in s cvetjem odeti ALEJI, kjer so pisane cvetlice preplavile hodnike nakupovalne destinacije. Letošnja popestritev pisanega travnika je roza medvedek, ki je odlična točka za fotografiranje. Na dan žena čaka predstavnice nežnejšega spola posebno dišeče presenečenje.

Pogosto ženo, hči, sestro ali mamo obdarimo s cvetjem. Želite svojo drago presenetiti z dišečimi rožami ali prikupno lončnico? V prodajalni Interspar in cvetličarni Gardenia vas pričakujejo s pestrim izborom teh. Želite svoji mami polepšati materinski dan in jo razvajati s sladkimi pregrehami? V Čokoladnici Cukrček, kavarni Zvezda ali Teti Fridi se police šibijo pod sladko ponudbo. Si tudi vi želite, da bi vaša izbranka imela zapestnico s srčkom v različnih barvah, uhane, obeske ali kakšen drug simbol ljubezni? Nakit je vedno dobra izbira. Najdete ga v prodajalnah Sten Time, Pandora, Slowatch ali Zlatarna Celje. Če bi radi podarili parfume, najdete najboljše v prodajalnah Müller in L’Occitane, knjižni ljubitelji pa lahko izbirajo med bogato literaturo in knjigami iz Mladinske knjige. Morda je za praznike primerna tudi rdeča pižama z belimi srčki? Veliko jih najdete v ekskluzivnih prodajalnah spodnjega perila, kot so Lisca, Calzedonia in Intimissimi.

Praktično darilo je tudi Desetak. Z njim si bo vaša partnerka izbrala pravo darilo zase, saj ima na voljo kar 450 trgovin, ter tako pričarala svet brezskrbnih nakupov in lepe spomine.



Za nakup in več informacij obiščite spletno stran www.desetak.si.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo in žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter na Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 31 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 850 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot 100 milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana je prejelo svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov. SES je del skupine SPAR Österreich.

