Po Cerarjevem odstopu vlada še naprej kadruje #video

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo tako v obdobju opravljanja tekočih poslov zaposlila svetovalca, štiri sekretarje, enega višjega svetovalca in podsekretarja.

"Zaposlitve so v skladu s skupnim kadrovskim načrtom ki ga je sprejela vlada," pravi ministrica in dodaja, bodo ljudi zaposli zaradi novih nalog, ki so jih dobili s spremembo zakonodaje. V skladu z zakonom o zdravniški službi mora ministrstvo namreč po novem voditi razpise za specializacije, z novelo zakona o zdravniški dejavnosti pa morajo preverjati dovoljenja za delo in koncesijske pogodbe, to sta dva od primerov, ki jih je navedla ministrica.

"Glede na količino novih nalog je novih zaposlitev še zelo malo. Vse so zelo upravičene," je zatrdila.

Kje vse še zaposlujejo?

Po Cerarjevem odstopu so objavili tudi razpise za prosta delovna mesta:

- svetovalca na ministrstvu za finance;

- podsekretarja na generalnem sekretariatu vlade;

- višjega svetovalca na ministrstvu za kulturo;

- višjega svetovalca na uradu vlade za komuniciranje;

- podsekretarja na ministrstvu za javno upravo in za

- pet višjih državnih odvetnikov na državnem odvetništvu, ki spada pod okrilje ministrstva za pravosodje.