Po dolenjski avtocesti divjal z več kot 200 km/h

Novomeški policisti so na dolenjski avtocesti ustavili 50-letnega Francoza, ki je z vozilom porsche carrera vozil s povprečno hitrostjo 202 kilometra na uro. Poleg tega je storil še več prekrškov.

Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami izvajali meritve hitrosti z videonadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila porsche carrera francoskih registrskih oznak so na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 202 kilometra na uro.

Ni vozil po sredini, ni imel vinjete ...

50-letni državljan Francije je med vožnjo storil še več prekrškov, ni vozil po desnem prometnem pasu, namer o spremembi voznih pasov ni nakazoval s smernikom, ni vozil po sredini prometnega pasu, na vozilu ni imel nameščene vinjete, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so kršitelja ustavili in mu zaradi kršitev izrekli 1.890 evrov globe. Za omenjene kršitve zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi devet kazenskih točk, so še sporočili policisti.