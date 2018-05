Plohe se bodo razširile nad vso Slovenijo, konec tedna lepše

Čeprav smo že sredi maja, se bo tudi danes nadaljevalo muhasto aprilsko vreme. Krajevne padavine se bodo popoldne razširile nad celotno državo, podobno nestanovitno vreme lahko pričakujemo tudi jutri. Konec tedna bo za druženje v naravi prijaznejše.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine v zahodni in osrednji Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. Čez dan bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo zjutraj in dopoldne delno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju do 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

Konec tedna bo vreme bolj stabilno

V soboto in nedeljo bo dopoldne precej jasno, sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko topleje bo. "Konec tedna bo nekaj sonca in oblačnosti, tudi kakšna popoldanska ploha in nevihta ni izključena. Vreme bo bolj prijazno za druženje v naravi," napoveduje dežurni prognostik Janez Markošek.