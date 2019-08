Pesticid, ki so ga že našli tudi v hrani na slovenskem trgu, na črno listo EU?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pesticid klorpirifos, ki se uporablja za zatiranje škodljivcev na pridelkih, ne izpolnjuje standardov EU, potrebnih za obnovitev dovoljenja za uporabo, je sporočila Evropska agencija za varnost hrane (Efsa). Kot je pojasnila, ni mogoče določiti vrednosti, do katere je izpostavljanje pesticidu še varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dovoljenje za uporabo klorpirifosa poteče januarja prihodnje leto, glede na današnje sporočilo Efse pa po navedbah AFP najverjetneje ne bo podaljšano.

"Uporaba pesticida ima lahko po naših ugotovitvah genotoksične in nevrološke učinke na razvoj otrok, kar potrjujejo epidemiološki podatki," so navedli pri agenciji.

Presežne vrednosti klorpirifosa so doslej zaznali tudi v hrani, uvoženi v Slovenijo, je junija poročal spletni portal Oštro.si. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v Sloveniji v šestih letih odkrila 165 vzorcev živil, ki so vsebovali ta insekticid. Z izjemo štirih vzorcev je bil pri vseh drugih sicer prisoten pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Za te štiri vzorce so na upravi presodili, da je količina klorpirifosa predstavljala "sprejemljivo tveganje za zdravje odraslih in nesprejemljivo tveganje za zdravje otrok", kažejo dokumenti, ki jih je portalu posredovala uprava za varno hrano.