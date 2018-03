Pahor je za tri člane Sodnega sveta prejel 11 kandidatur

Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje predlogov mogočih kandidatov za tri člane Sodnega sveta je prispelo 11 predlogov kandidatur, so sporočili iz urada predsednika republike. Julija bo namreč potekel mandat šestim članom, med katerimi tri izvoli DZ na predlog predsednika republike.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mogoči kandidati za tri mesta v Sodnem svetu so Sara Ahlin Doljak, Marjan Feguš, Tomaž Keresteš, Jana Morela, Damjan Možina, Boris Ostruh, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek.

Predsednik republike bo preučil kandidature in se posvetoval s poslanskimi skupinami. V skladu z zakonom bo predlog kandidatne liste v državni zbor posredoval najpozneje 30. marca. Na kandidatni listi mora biti najmanj štiri in največ šest kandidatov, so pojasnili v uradu.

Po posredovanju predloga kandidatne liste državnemu zboru v imenovanje je predvidena javna predstavitev predlaganih kandidatk in kandidatov.

Poziv za zbiranje predlogov mogočih kandidatov za tri člane Sodnega sveta, ki ga je konec februarja objavil predsednik republike Borut Pahor, se je iztekel v petek.