Pahor bo posvaril poslance, da se jim čas izteka

Predsednik države Borut Pahor bo danes nagovoril poslanke in poslance državnega zbora. To bo šele drugi nastop kateregakoli predsednika republike na seji parlamenta v zadnjih 30 letih na lastno pobudo, na temo, ki ni predmet obravnave v tej instituciji. Predstavil bo nujnost pravočasnega sprejema ustavno zapovedanih sprememb volilne zakonodaje.

Poslanke in poslanci državnega zbora v torek pravnika Andraža Terška, ki ga je za ustavnega sodnika predlagal predsednik države Borut Pahor, niso potrdili. Za izvolitev je glasovalo 42 poslancev, čeprav mu je podporo napovedovalo več poslanskih skupin, a se je na koncu izkazalo, da vsi niso držali besede.

Teršek je sicer že drugi Pahorjev kandidat, prvi je bil kandidat za guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, ki ni dobil podpore državnega zbora. Razočaranje je zato verjetno precejšnje.

Po porazu bo Pahor nagovoril državni zbor

Po zavrnitvi Pahorjevega kandidata, druga predsednikova kandidatka Barbara Zobec je od kandidature odstopila še pred glasovanjem, se predsednik države danes vrača v državni zbor.

Poslance in slovensko javnost bo opozoril na pomen spoštovanja sodbe ustavnega sodišča o neustavnosti zakona o volilnih okrajih. Predstavil bo nujnost pravočasnega sprejema ustavno zapovedanih sprememb volilne zakonodaje.

Kakšno nalogo je poslancem naložilo ustavno sodišče Foto: Ana Kovač Ustavno sodišče je konec leta 2018 ugotovilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ v neskladju z ustavo. Državnemu zboru je zato ustavno sodišče naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh letih, ta rok pa poteče konec letošnjega leta. Četrti člen zakona sicer določa, katere občine spadajo v posamezno volilno enoto ter katera območja obsegajo volilni okraji. Kot so takrat zapisali ustavni sodniki, je ta člen v nasprotju z ustavo, ker v njem določeni volilni okraji po 26 letih več ne ustrezajo merilom, ki jih določa zakon o volitvah v DZ. Kot so ugotovili, se razlika med najmanjšimi in največjimi volilnimi okraji vse bolj povečuje, poleg tega pri volilnih okrajih ni upoštevano merilo o geografski zaokroženosti.

Meni, da je to najpomembnejše politično vprašanje

Predsednik meni, da je to v tem trenutku najpomembnejše politično vprašanje demokratične ureditve v Sloveniji, saj se dvoletni rok za popravek ureditve izteče konec leta. V nasprotnem primeru so predčasne ali redne volitve lahko ustavnopravno sporne.

Spomnimo, da je spomladi, ko je vlado vodil še Marjan Šarec, propadel poskus ukinjanja volilnih okrajev in uvedbe relativnega prednostnega glasu, ki ga je podpiral tudi Pahor. Predlagalo ga je 59 poslancev, potrebna je dvotretjinska večina glasov, a je v državnem zboru propadel po prvem branju, ker je bilo za nadaljevanje procedure le 57 poslancev. A povsem brez možnosti skupina poslancev, ki jo je vodil Brane Golubovič (LMŠ), ni bila, čeprav so takrat napovedali, da spremembe ne bodo podprli iz SDS, ki ima 26 poslancev, in iz DeSUS, ki jih ima pet. Brez poslancev teh dveh strank jih ostane 59, torej eden premalo. A dodaten glas, ki jim je manjkal, so zagovorniki ukinjanja okrajev pri glasovanju dobili iz DeSUS.

Sprememba je propadla, ker so pri glasovanju zmanjkali trije podpisniki spremembe. Za ukinitev okrajev je glasoval Branko Simonovič iz DeSUS. Zmanjkala sta glasova Predraga Bakoviča (SD) in Franca Kramarja (SAB), ki ju ni bilo na glasovanje, vzdržal pa se je Ferenc Horvath (narodnosti), ki je to tudi javno napovedal. Simonovičev glas zaradi Horvatha ni bil odločilen.

Za popravek velikosti okrajev, ker se med seboj preveč razlikujejo, pa zadošča že navadna večina poslanskih glasov. A tudi to je težko doseči, ker te spremembe vplivajo na izvolitve konkretnih poslancev, ki o tem odločajo. Če menijo, da v drugačnem okraju ne bodo izvoljeni, so praviloma proti.

Janša zatrjuje, da ima rešitev

Predsednik vlade Janez Janša napoveduje, da bo vlada do jeseni v državni zbor poslala predlog spremembe velikosti volilnih okrajev. Kot poudarja, ustavno sodišče ne zahteva ukinitve okrajev, temveč spremembo njihovih meja, da bodo približno enaki.

Foto: STA

Tudi sam opozarja na velike razlike v velikosti okrajev, zaradi česar kandidati niso v enakopravnem položaju. Zatrjuje, da je težava preprosto rešljiva in da pozna rešitev, ki bo pila vodo.