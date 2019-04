Padavine bodo prinesle ohladitev, čaka nas pravo aprilsko vreme

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo v Vipavski dolini še pihala šibka burja, popoldne pa bo ponekod zapihal šibak veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek pretežno oblačno s krajevnimi padavinami

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine. Pihal bo veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 11 do 17, v vzhodni Sloveniji do 19 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Dež se bo v noči na petek okrepil in zajel vso Slovenijo. V petek bo pretežno oblačno in hladno, pojavljale se bodo krajevne plohe. Do večera bodo padavine povsod ponehale.

Sobota bo suha, v nedeljo bo spet deževalo

Dežurni meteorolog na agenciji za okolje (Arso) Janez Markošek pojasnjuje, da nas v prihodnjih dneh bolj ali manj že čaka pravo aprilsko vreme. "Glavnina padavin bo v noči s četrtka na petek. V petek bo tudi precej hladno, čez dan bomo izmerili le okoli 10 stopinj. Potem bo spet nekoliko topleje, ampak temperature ne bodo tako visoke kot ob začetku tedna," poudarja Markošek.

Konec tedna po njegovih besedah ne bo minil popolnoma brez padavin. "V soboto padavin ne bo, bo pa v nedeljo čez dan spet začelo deževati," še dodaja meteorolog.