Odprtje domžalske čebelarske poti in srečanje s čebelarji na tržnem prostoru

Čebelarstvo ima v domžalskih krajih dolgo tradicijo, aktivni pa sta dve društvi – Čebelarsko društvo Krtina – Dob in Čebelarsko društvo Domžale. Slednji sta v lanskem letu v sodelovanju z Občino Domžale zasnovali novo poučno pot, ki bo povezala čebelnjaka obeh društev: Apiterapevtski učni čebelnjak pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik, ki je trenutno še v fazi izgradnje in učni čebelnjak v parku pod Močilnikom.

Slovesno odprtje domžalske čebelarske poti bo v petek, 18. maja 2018, ob 17. uri pri učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom. Pot bo odprl domžalski župan Toni Dragar, ki je tudi podprl pobudo čebelarjev Občine Domžale, da se zasnuje čebelarska pot z namenom izobraziti občane o pomenu čebelarstva. Dogodek poteka v sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu čebele, ki ga letos prvič obeležujemo v nedeljo, 20. maja. V sklopu aktivnosti bo v soboto, 19. maja 2018, na tržnem prostoru v Domžalah, med 9. in 14. uro, bogata predstavitev čebeljih pridelkov in medenih dobrot. Prireditev bo popestril tudi kratek kulturni program. Sodelovalo bo več čebelarskih društev iz Domžal in okolice.

Domžalska čebelarska učna pot

Pot je dolga skoraj 5 kilometrov in poteka po prijetni kolesarski in pešpoti, delno ob Kamniški Bistrici – zeleni osi regije- delno pa ob Rači, levem pritoku Kamniške Bistrice. Obiskovalci vseh starosti boste na učni poti na nevsiljiv način ob gibanju in druženju na svežem zraku odkrivali čebelarjenje in njegovo zgodovino, življenje čebel in njihov pomen za zdravje človeka in ohranjanje biotske pestrosti, opazovali naravni habitat več živalskih in rastlinskih vrst ali pa celo opazovali čebelarje pri njihovem delu. Na čebelarsko učno pot lahko vstopite na katerikoli od šestih informativnih točk: Učni čebelnjak v parku pod Močilnikom, ob reki Rači, pri plezalni steni Knezove skale, pri brvi pod Šumberkom, pri piknik prostoru Pri vagonu ali pri apiterapevtskem čebelnjaku pri Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik.

Čebelarstvo tudi kot start- up

Občina Domžale je v letu 2017 organizirala prvi start – up projekt z naslovom Štartaj Domžale, v okviru katerega je tudi začel delovati co-working prostor Generator. Ena izmed zmagovalk je bila tudi Nika Pengal – o njeni strasti do čebel smo na našem portalu že pisali.

