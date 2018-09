Odpoklic prosenih in ajdovih kosmičev znamke Bauck Hof

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala 400-gramske prosene in ajdove kosmiče nemškega proizvajalca Bauck Hof.

Vzrok za odpoklic je ugotovljena prisotnost patogene bakterije salmonele v eni od surovin proizvoda.

Prodajalec Kalček iz prodaje umika izdelka, ki imata rok uporabe do 2. in 14. aprila 2019. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike prosi, da živila ne uživajo oziroma ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, naj izdelek zavržejo.