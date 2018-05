Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odpoklic kuhinjskih prijemalnih klešč iz najlona Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: STA

Foto: STA

Zdravstveni inšpektorat RS je iz prodaje odpoklical kuhinjske prijemalne klešče iz najlona proizvajalca KiK Textilien und Nonfood. Izdelek so umaknili iz prodaje, ker so pri preizkušanju izdelka v plastičnem delu (najlon) ugotovili previsoko specifično migracijo primarnih aromatskih aminov in lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi.