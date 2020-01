Odpoklic granol z mandlji blagovne znamke Rollagranola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serijska oznaka izdelka je 5060492000051, rok uporabe pa do 10. oktobra 2020. Izdelek je bil v prodaji v Hipermarketih Mercatorja v Celju, Novi Gorici, Ljubljani, Mariboru, Velenju, Kranju, Murski Soboti in v Kopru. Distributer kupce prosi, naj izdelka ne zaužijejo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, piše STA.

Foto: STA