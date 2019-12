Od jutri spet topleje

Današnji dan bo na začetku oblačen, popoldne pa se bo razjasnilo. Temperature se bodo gibale med 0 in 5 stopinj Celzija. Jutri bo topleje, ogrelo se bo do 9 stopinj Celzija.

Danes bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti Slovenije pa se bo predvsem dopoldne še zadrževala oblačnost, ki sega do nadmorske višine okoli 1.200 metrov. Popoldne bo počasi razpadala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Ponoči se bo na Primorskem pooblačilo, marsikje po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije pa bo nastala megla.

Jutri bo v južnih in jugozahodnih krajih pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 6, najvišje dnevne v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Vikend zjutraj meglen

V soboto in nedeljo bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno. Drugod po Sloveniji bo deloma jasno in marsikje po nižinah zjutraj in dopoldne tudi megleno.

Vreme dopoldne:

Foto: Planet TV

Vreme popoldne:

Foto: Planet TV