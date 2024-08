Od jutri do vključno 9. septembra bo za liter bencina zunaj avtocest treba odšteti 1,486 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,514 evra na liter). Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini stal 1,519 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter). Za liter kurilnega olja pa bo potrebno plačati 1,125 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,146 evra na liter).

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.



Cene derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu pa se oblikujejo prosto.