Novi direktor želi zaščitno opremo kupovati brez posrednikov

Kot je v današnji izjavi za medije dejal Rumpf, si je po sredini primopredaji že ustvaril prve vtise o tem, kaj bodo morali početi v prihodnjem obdobju, da bo zavod učinkovit, uspešen, transparenten in pravočasen pri dobavi zaščitne opreme.

Glede nedavnih nabav slednje je poudaril, da zavod nikoli ni imel naloge skladiščiti vse zaščitne opreme, ki jo država potrebuje v takšni epidemiji. "Zato so bile vse aktivnosti gospodarskega ministrstva, zavoda in pozneje tudi medresorske delovne skupine usmerjene v to, da Slovenija v čim krajšem času prejme čim več nujno potrebne zaščitne opreme," je dejal, piše STA.

"Na hitro so se sklepali vsi mogoči posli"

Ker se je mudilo, so se po Rumpfovih besedah na hitro sklepali "vsi mogoči posli". "Mislim, da so bili pri tem uspešni," je dodal. Danes je stanje po njegovih besedah drugačno, saj je zaščitne opreme po trenutnih ocenah dovolj za tri ali štiri tedne. Medresorska skupina bo zato po načrtih nehala delovati, pristojnost pa bo prešla na gospodarsko ministrstvo.

Nabavne cene pri dosedanjih nakupih zaščitne opreme ni želel komentirati. Poudaril je, da se želi osredotočiti na prihodnje nabave. Dosedanje delo zavoda je sicer ocenil kot "ne ravno najboljše" - po njegovih ocenah nekaj že sklenjenih pogodb ne bo izvedenih. Poudaril pa je, da zdaj ni pravi čas za obračunavanje, temveč za učinkovite ukrepe, piše STA.

Foto: STA

Postopki, ki jih bodo izvajali na zavodu, so po njegovih besedah sestavljeni iz treh ključnih faz. V prvi od ministrstva za zdravje pričakujejo natančne opise potrebne opreme in oceno potrebnih količin pri običajni rasti števila okuženih, da bodo lahko izračunali mesečne, četrtletne in letne količine potrebne opreme. Nato bodo lahko začeli z naročanjem po običajnih postopkih.

Na vprašanje, ali to pomeni naročanje brez posrednikov, je odgovoril, da sta takšna njihova želja in namen. Tudi v prihodnje pa bo moralo z vsako pogodbo soglašati ministrstvo. Od uprave za zaščito in reševanje pričakuje jasno dinamiko dosedanjega razdeljevanja opreme, saj oni najbolje vedo, kakšne so potrebe na terenu, piše STA.

Ob tem je spomnil, da zavod za blagovne rezerve ne skladišči le medicinske zaščitne opreme, temveč med drugim predvsem živila, naftne derivate in zdravila. "Posledično je razumljivo, da zavod upravlja z zelo velikim premoženjem," je dodal.

Rumpf: Za krivega nisem bil spoznan v nobenem od primerov

Rumpf je v preteklosti med drugim vodil Kobilarno Lipica. Očitke, da je v času njegovega vodenja kobilarne v njej prišlo do nepravilnosti in zlorabe položaja, je danes znova zavrnil. "Danes so vsi postopki končani, za krivega pa nisem bil spoznan v nobenem od njih. S ponosom lahko znova zatrdim, da ni bilo nič narobe," je poudaril. Dodal je, da je šlo za špekulacije in zlonamerna podtikanja, še piše STA.