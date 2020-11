November je mesec zvestobe na vseh bencinskih servisih MOL

POSTANITE ČLAN KLUBA ZVESTOBE MOL FOR ME!

Da bi nagradili pripadnost in zvestobo svojih strank, so v podjetju MOL Slovenija aprila 2018 na slovenskem trgu lansirali klub zvestobe MOL FOR ME. Namen tega je nagrajevati zvestobo strank in jim vsak mesec ponujati ugodnosti, ki ustrezajo tako njihovim interesom kot željam ter jim omogočajo priročne izdelke po dostopnih cenah. Naj gre za izdelke za dom, vozilo, vsakdan ali izbran izdelek iz njihove aktualne ponudbe Fresh Corner.

Do danes je ugodnosti kluba MOL FOR ME prepoznalo že več kot sto tisoč članov, ki jim iz meseca v mesec ponujajo le najboljše. Tokrat so se odločili, da partnerski odnos s člani dodatno nagradijo. November je tako na vseh bencinskih servisih MOL poimenovan kot mesec zvestobe.

To pomeni, da bodo nakupi članov kluba MOL FOR ME tokrat še bolj bogato nagrajeni. Vsakič, ko boste v novembru uporabili svojo kartico zvestobe, boste dosegali različne ravni in stopnje pripadnosti. Višje ko boste, več točk se vam bo v decembru na vaši kartici zvestobe pomnožilo. V prvi stopnji bodo na MOL vaše točke potrojili, v drugi početverili in v zadnji, tretji stopnji celo popeterili. Vse z namenom, da dodatno nagradijo vašo pripadnost in vam pokažejo, kako zelo cenijo vašo zvestobo. Izmed vseh sodelujočih, tudi tistih, ki bodo v klub MOL FOR ME novembra vstopili prvič, pa bodo izžrebali nekoga, ki bo prejel strešni kovček za avtomobil znamke Thule, in deset nagrajencev, ki bodo prejeli slovensko letno vinjeto 2021.

Če še niste član kluba MOL FOR ME, je torej skrajni čas, da postanete del te velike družine. Ob registraciji prek spleta (www.molforme.si) boste na svojo kartico nemudoma prejeli 200 točk zvestobe, ki jih lahko že ob naslednjem obisku enega izmed številnih bencinskih servisov MOL tudi izkoristite. Točke zvestobe lahko izkoristite za ugodnejši nakup izdelkov za vozilo, dom ali potrebščin za vsakdan, prav tako za pranje svojega vozila ali le za kavico. Nekatere izdelke pa ob unovčenju točk lahko prejmete tudi brez doplačila. Izbira je vsekakor bogata in pestra.

Prihodnost zvestobe je pomembna za zadovoljstvo strank

V želji, da se čim bolj približajo svojim strankam ter zadovoljijo njihove potrebe in pričakovanja, bodo v podjetju MOL Slovenija tudi v prihodnje sledili trendom na trgu. Tako bodo ugoden nakup izbranih izdelkov še naprej omogočali svojim članom kluba. Primarni cilj in vodilo kluba zvestobe MOL FOR ME je prilagoditev aktualne ponudbe z namenom povečanja zadovoljstva strank s ponudbo, storitvami in dostopnimi cenami.