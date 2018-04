Nove izpovedi Slovencev, ki so prejeli sumljive položnice #video

V oddaji Planet Danes na Planet TV so objavili nove izpovedi Slovencev, ki so prejeli sumljive položnice za prometne prekrške v tujini. Od slovenskih organov pa zaman čakajo na odgovor, ali so morda žrtev prevare

Video: Planet TV

Številni Slovenci iz italijanske Bologne prejemajo sumljive prometne kazni. Na dopisu v angleškem jeziku so bistveno višje kazni od tistih, ki so predpisane v italijanski zakonodaji. Na dopis se lahko pritožite samo v italijanščini, plačilo kazni pa poteka prek zasebne spletne strani s sumljivim naslovom babylowe.eu.

V dopisu naveden Renault, čeprav vozi Kio

Koga torej lahko vprašate, kaj se vam dogaja? Ker so prejeli poplavo takšnih vprašanj, so nas danes na pogovor povabili celo na italijansko veleposlaništvo v Sloveniji. Ko smo jim povedali, da bomo pogovor posneli, so povabilo umaknili. V telefonskem pogovoru so - tako kot vsi drugi, zatrdili, da za te kazni niso pristojni.

Tako kot Maja Štefanec, ki nas je prva opozorila na sumljive kazni iz Italije, je tudi Nataša Strmole prejela prometno kazen iz Bologne, le da Strmoletova v Bologni nikoli ni bila. Poleg tega je v dopisu kot znamka avtomobila naveden Renault, sama pa vozi Kio.

Obrnila se je na slovenski konzulat v Trstu

Ministrstvo za pravosodje pravi, da uporaba obrazca za prometne kazni iz tujine, ki ga predpisuje direktiva EU, ni obvezna, dokler so na dopisu navedene vse relevantne informacije v zvezi s prekrškom. Zato se je Strmoletova, kot je svetovala tudi naša policija, obrnila na slovenski konzulat v Trstu.

"Odgovor sem prejela, da se obrnem pač na policijo, da dam ugovor, če sem pa pripravljena plačat pa da plačam v najkrajšem možnem času, da ne bo kazen narasla," pravi Strmoletova.

Prav tako je avtentičnost kazni na konzulatu v Trstu preverjala slovenska policija, kjer so jo preverili kar pri agenciji "babylowe", tam pa so jim seveda zagotovili, da so kazni avtentične ter da se italijanska policija pač poslužuje zunanjih izvajalcev za izterjavo kazni tujih državljanov. Med njimi pa je, kot pravijo, tudi agencija z nenavadnim imenom "babylowe" in nenavadno spletno stranjo. Zato predlagajo, da se kazen poravna.

V sistemu policije je kazen še vedno zavedena kot neplačana

Ker je ugovor možno poslati le v italijanščini, je Strmoletova besedilo prevedla kar s pomočjo Googlovega prevajalnika in zraven kot dokaz pripela fotografiji avtomobila ter prometne izkaznice. V enem samem dnevu so ji s spletne strani "babylowe" odgovorili, da gre za pomoto in da je njena kazen izbrisana. A v sistemu italijanske policije je njena kazen še vedno zavedena kot neplačana.

Kazni pa niso vznemirile le prejemnikov, ampak tudi italijansko veleposlaništvo v Sloveniji, kjer po nasvetu policije tudi lahko preverimo verodostojnost kazni.