Nova24TV: Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi zoper Tonina in Mahniča

Tožilstvo je zavrglo dve kazenski ovadbi Nacionalnega preiskovalnega urada, prvo proti ministru za obrambo Mateju Toninu zaradi izdaje podatkov glede arbitražnega sporazuma in drugo proti Toninu in državnemu sekretarju Žanu Mahniču zaradi domnevnih nepravilnosti na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, poroča portal Nova24TV.