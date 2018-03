Nov podvig slovenskega letalca Matevža Lenarčiča #video

Lenarčič se odpravlja na okoli 21 tisoč kilometrov dolgo pot, ki naj bi jo v nekaj več kot mesecu dni preletel v 13 etapah. Najdaljša etapa naj bi tokrat traja dobrih 12 ur, vendar pa je v zvezi s potjo še veliko negotovega.

"Pri vsaki misiji je treba pridobiti dovoljenja za prelete in pristanke v posameznih državah. Kjer so težave, je treba sprejeti kompromise. Letos jih je bilo zaradi držav, ki so relativno problematične za letenje z lahkim letalom, kot sta na primer Kitajska in Rusija, izjemno veliko," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Lenarčič.

Dovoljenj za Kitajsko še vedno nimajo

Za Kitajsko dovoljenj še vedno nimajo, upajo, da jim bo pri pridobivanju pomagalo povabilo organizatorja na eno največjih letalskih prireditev v tej državi Blue Legend Air Expo.

Trenutno je načrtovan polet iz Maribora preko Turčije, Irana, Pakistana, Indije, Bangladeša, Mjanmara, Laosa, Vietnama na Kitajsko. Od tam bi Lenarčič poletel na sever prek Mongolije v Rusijo, kjer naj bi se mu na delu poti pridružil ruski pilot Andrej Dubrovin, in nato proti domovini.

Glede svojih motivov je Lenarčič dodal, da ga kot pilota pri celotnem projektu v prvi vrsti zanima letenje, lepo pa je, če ima to določen smisel. "Nadaljujemo zgodbo, ki lahko prinese le dobro. Naš pristop je pozitiven, obenem pa delamo to, kar je dobro za vse. Če ugotovimo, kje je ozračje slabo, je to predpogoj, da se začne to reševati," je pojasnil o misiji.

Foto: Mitja Ličar

Velik pomen tudi za znanost

Polet bo imel velik pomen tudi za znanost. "Najpomembnejši rezultati tega projekta so meritve na področjih, kjer jih do zdaj še ni bilo," je dejal vodja znanstveno-raziskovalnega dela ekipe Green Light World Flight Griša Močnik.

"Začeli bomo na območjih, za katera vemo, da so zanimiva s stališča proučevanja podnebnih sprememb, v drugem delu poleta pa bomo leteli nad območji, kjer do zdaj še ni bilo narejenih zelo veliko meritev, mi pa tam sploh še nismo merili," je nadaljeval. "Izmeriti želimo stanje okolja, stanje podnebja, da lahko spremljamo učinkovitost ukrepov za zmanjšanje segrevanja ozračja."

Prednost projekta so tudi meritve na višini, kjer jih je na splošno zelo malo - večina meritev je namreč opravljena pri tleh. Skupaj z drugimi strokovnjaki bodo nato te podatke uporabili za izboljšanje modelov in njihove napovedne moči ter oblikovanje parametrov za spremljanje učinkovitosti ukrepov. Kot je dodal Močnik, so do zdaj na vseh misijah naleteli na podatke, ki so jih presenetili, in to vedno v negativnem smislu.

Medtem ko so bile prejšnje misije osredotočene na črni ogljik, se bodo tokrat v ekipi osredotočili na širšo sestavo onesnaženja, je še poudaril znanstvenik. Tako bodo poleg merjenja prispevka aerosolov, ki absorbirajo sončno svetlobo, spremljali tudi prispevke drugih aerosolov, ki absorbirajo in sipajo svetlobo. Za te potrebe bodo prvič uporabili na novo vgrajene inovativne instrumente.

Še en pomemben vidik misije je ozaveščanje javnosti o onesnaževanju. Na spletni strani www.worldgreenflight.com je v podpis na voljo tudi peticija proti onesnaževanju s črnim ogljikom.