Neznanci popisali stavbo ministrstva za kulturo #foto

Neznanci so popisali pročelje ministrstva za kulturo v Ljubljani. "Že prvi dan novega leta so se vandali odločili, da davkoplačevalcem ne bodo dali miru," so ob tem zapisali na ministrstvu.

"Stavba ministrstva za kulturo je bila ponovno oskrunjena. Na slikah so vidne tudi posledice prejšnjega napada, ko so aktivisti uničili fasado poslopja in povzročili več tisoč evrov škode," so ob tem na Twitterju sporočili z ministrstva.

Foto: Ministrstvo za kulturo

Foto: Ministrstvo za kulturo

Odzval se je tudi predsednik vlade Janez Janša. "Kdo ne bi uničeval fasad, če za svoje 'ustvarjanje' dobi plačilo od vseh ostalih, ki garajo in plačujejo davke," se je vprašal na Twitterju.

Kdo ne bi uničeval fasad, če za svoje “ustvarjanje” dobi plačilo od vseh ostalih, ki garajo in plačujejo davke? https://t.co/wftBZLECQk — Janez Janša (@JJansaSDS) January 4, 2021

Pročelje ministrstva neznanci umazali že decembra

Stavba ministrstva za kulturo je bila tarča neznancev že v preteklosti. V začetku decembra so neznanci povzročili več madežev na pročelju stavbe. Kot so takrat zapisali na ministrstvu, je pri tem nastalo za več tisoč evrov škode. Podobno dejanje se je takrat zgodilo tudi pred hišo kulturnega ministra Vaska Simonitija.

Na ministrstvu so decembra zapisali, da so uslužbenci "pod velikim pritiskom, do te mere, da jih je strah hoditi v službo". "Ministrstvo odločno zavrača takšno zavržno stopnjevanje pritiska. V demokratični državi, kjer velja vladavina prava, za takšne ekscese ni prostora. Policijo pozivamo, da storilce, ki so vsak teden bolj drzni, čim prej izsledi, preden se ne zgodi še kaj hujšega," so dodali.