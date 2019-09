Nemka padla z zidu pri piranski cerkvi in se hudo poškodovala

V soboto ponoči sta se po podpornem zidu piranske stolnice sprehajala nemška državljana, ženski je pri tem zaradi spolzkega zidu spodrsnilo in je padla tri do štiri metre globoko na skale v morju. 42-letna Nemka se je pri padcu huje poškodovala, zato so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, so sporočili s koprske policijske uprave.

Reševalci in gasilci so na kraj nesreč prišli nekaj minut po tistem, ko so bili obveščeni o nesreči. Pri reševanju jim je pomagala policija s čolnom, da jim je osvetlila pot, so danes sporočili s policije.

Zaradi visoke vode, teme in skal poškodovanke niso mogli prenesti do reševalnega vozila. Patrulja je zato odplula do vozila prehospitalne enote, kjer so prevzeli žlebasto nosilo in z njim odpluli nazaj na kraj nesreče, kjer so poškodovanko prenesli do patruljnega čolna.

Zlomila si je ključnico, zapestje, nogo in zobe

Po zaslugi policistov, gasilcev in reševalcev so poškodovanko varno prepeljali na obalo, oskrbeli in predali v oskrbo strokovnim službam. Med padcem si je zlomila ključnico, zapestje, nogo in zobe, poleg tega je dobila več udarnin in ureznin po celotnem telesu, so še sporočili.