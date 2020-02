Nekdanjega ljubljanskega nadškofa Urana pestijo hude zdravstvene težave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petinsedemdesetletni upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran je zaradi zdravstvenih težav, povezanih s pljučno embolijo, v bolnišnici.

Po dveh operacijah na začetku februarja je zdravstveno stanje Alojzija Urana še dodatno poslabšala pljučna embolija.

Kot so zapisali na Družini: "Po dveh zahtevnih operacijah v začetku februarja upokojeni nadškof ostaja v bolnišnici. Sinoči se je zdravstveno stanje še zapletlo, kot poročajo njegovi bližnji je "zaradi dolgotrajnega ležanja dobil pljučno embolijo."

Papež Janez Pavel II. je 75-letnega Urana leta 2004 imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita, potem ko je bil njegov predhodnik Franc Rode povišan v kardinala in je začel službovati v Rimu. Novembra 2009 je odstopil s položaja in se zaradi slabega zdravstvenega stanja umaknil iz javnosti. Pred leti je nadškof Uran že imel hude zdravstvene težave, takrat s srcem.