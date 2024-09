Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da so po dveh dneh našli pogrešanega 27-letnega moškega iz Limbuša.

Sedemindvajsetletnika, ki so ga pogrešali od torka, so našli policisti Policijske postaje Maribor II, so še navedli pri policiji.

Drugih podrobnosti niso razkrili. Znano je zgolj to, da po za zdaj zbranih obvestilih pogrešanje ni bilo posledica kaznivega dejanja ali prekrška, so zapisali v sporočilu.