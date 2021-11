Napovedi so se uresničile, ponekod sneg do nižin

Prvih snežink so se v letošnji sezoni razveselili na Koroškem. To ni nič nenavadnega, saj vasi Kotlje in Šmartno pri Slovenj Gradcu držita slovenski rekord za najzgodnejše sneženje po nižinah. Leta 1972 je tam prvič snežilo že 11. septembra, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Kot napovedujejo, bo tudi ponoči in jutri na severu Slovenije občasno še lahko snežilo do nižin, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila.