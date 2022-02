Napoved: preverite, kakšno vreme prinaša nov teden

Danes se bo pooblačilo, jutri lahko pričakujemo padavine, ki se bodo razširile nad vso Slovenijo. Popoldne bo dež oslabel. V sredo in četrtek bo oblačno in suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 12 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

Danes se bo od jugozahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo lahko še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo od dopoldneva naprej občasno rahle padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo na Štajerskem in v Pomurju okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 stopinj Celzija, na vzhodu do 11 stopinj Celzija.

Padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo

Jutri bo večinoma oblačno. Padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Pozno popoldne bo dež oslabel, nastajale bodo še krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1.300 metri nadmorske višine. Ob morju bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od –1 do 5 stopinj Celzija, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija, drugod od 6 do 12 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Krepil se bo jugozahodnik. Topleje bo.