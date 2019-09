Naletno trčenje štirih tovornih vozil zaprlo primorsko avtocesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru je danes okrog 18.20 prišlo do prometne nesreče štirih tovornih vozil. Povzročitelj nesreče je ostal ukleščen v vozilu in je utrpel lažje telesne poškodbe, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zaradi nesreče je bila do 20. ure zaprta celotna avtocesta v smeri Kopra.

Po prvih zbranih obvestilih policije je slovenski voznik tovornega vozila dohitel počasi se premikajočo kolo tovornih vozil in zaradi neprilagojene hitrosti povzročil naletno trčenje še treh, pred seboj vozečih tovornih vozil. V nesreči sta bila udeležena dva voznika državljana Bosne in Hercegovine in državljan Madžarske.

Povzročitelj ostal ukleščen v vozilu

Po nesreči je povzročitelj ostal ukleščen v vozilu, zato so na kraju posredovale interventne službe. Po do zdaj znanih podatkih policije je bil zaradi lažjih telesnih poškodb odpeljan z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana. Ostali trije vozniki so ostali nepoškodovani.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, bodo po vseh zbranih obvestilih policisti zoper povzročitelja izvedli ustrezen ukrep.

Zaradi nesreče je bila do 20. ure zaprta celotna avtocesta v smeri Kopra, zaradi česar je prišlo do daljših zastojev tako na avtocesti kot na vzporednih cestah. Promet na teh odsekih je sproščen, poroča prometnoinformacijski center.