Najprej črvi, zdaj v šolski hrani kovina. Ravnatelj: Zadeva gre na policijo.

Potem ko so nekatere učence Osnovne šole Rače sredi novembra na krožnikih šolskega kosila v mlincih presenetili črvi, so pred kratkim v šolski hrani v zdrobu našli kovino. Ravnatelj je šokiran in prepričan, da nekdo šoli s takšnim podtikanjem želi nagajati, poročajo Slovenske novice.