Najboljši sosed na zmagovalni marketinški in oglaševalski poti

Na Slovenski marketinški konferenci (SMK) v Portorožu je Mercator s projektom Bele embalaže prejel nagrado za marketinško odličnost 2023, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije (DMS). Marketinška nagrada v kategoriji odličnost trajnostnega delovanja prihaja po dvakrat zaporedno osvojenemu oglaševalskemu priznanju. Bele embalaže so marketinški zgled ustvarjanja dodane vrednosti s poslovnim sodelovanjem, spodbude otroške ustvarjalnosti in trajnostnega premisleka. Strokovno priznanje potrjuje marketinško odličnost v izjemno konkurenčnem okolju.

Foto: Mercator

Bele embalaže zmagujejo

V Mercatorju so pred dobrim letom na natečaju, v katerem je sodelovalo več kot tisoč otrok iz vse Slovenije, spodbudili ustvarjanje novih likov blagovne znamke izdelkov za otroke Lumpi. Nato so s družbami Atlantic Grupa, Medex, Fructal in Koncern Bambi razvili posebno izdajo izdelkov priznanih blagovnih znamk v belih embalažah, z liki Lumpi pa otroke spodbujajo, naj embalaže ponovno uporabijo in z njimi ustvarijo nekaj novega.

Foto: Mercator

Posebne izdaje priljubljenih izdelkov so pašteta Argeta, prehranski dopolnili Propolis Oral in Gelee Royal Junior, sadna pijača Pingo ter piškoti Plazma, ki so na Mercatorjevih policah v spremenjenih, belih embalažah. Bela embalaža namreč otroke spodbuja k ustvarjanju nečesa novega, hkrati pa k premisleku o tem, da embalaže ni treba takoj zavreči, ampak lahko zanjo poiščemo nove namene in jo znova uporabimo.

Pri razvoju marketinške ideje Bele embalaže je sodelovala agencija Herman & partnerji.

