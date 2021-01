Na vzhodu snežne plohe, hladno bo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, le na vzhodu bo dopoldne pretežno oblačno s snežnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačnost od severa naraščala, zjutraj se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne kratkotrajne snežne plohe. Jutranje temperature bodo od -6 do 1 stopinjo Celzija, navaja Agencija RS za okolje (Arso) na svojih spletnih straneh.

Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na severozahodu, možna bo še kakšna snežna ploha. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki bo izrazitejši pod Karavankami in na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, veter bo oslabel. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu Slovenije. Hladno bo.

Kako bo v sosednjih pokrajinah

Danes bo pretežno jasno, sprva v krajih jugovzhodno od nas še pretežno oblačno.

Jutri bo zjutraj spremenljivo oblačno, v krajih severno in vzhodno od nas se bodo pojavljale kratkotrajne snežne plohe. Čez dan bo sončno, v krajih vzhodno od nas bo občasno zmerno oblačno. Vetrovno bo, predvsem v Alpah bo pihal močan severnik, še navaja Arso.