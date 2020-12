Na območju Grintovca iščejo pogrešanega planinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Grintovca gorski reševalci iščejo pogrešanega 39-letnega planinca Domna Lazarja z območja Dolenjske. Nazadnje se javil v petek okoli 10. ure, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintavcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.