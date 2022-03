NSi bo po besedah predsednika stranke Mateja Tonina presenečenje naslednjih volitev. "Stranka ima odličen program in sposobne ljudi. Mi to imamo, imamo ekipo, ki zna in zmore. Narediti moramo vse, da bo NSi del vladne koalicije tudi v prihodnosti," je bil na današnji programski konferenci stranke odločen Tonin.

Matej Tonin se je v svojem govoru po potrditvi programa ozrl na zadnji dve leti mandata, na epidemijo in vojno v Ukrajini. Ponovil je, da je moralna dolžnost Slovenije, da Ukrajini pomaga, dolžnost Slovenije in Evrope pa, da Ukrajincem da upanje z evropsko perspektivo.

Nanizal je nekaj dosežkov aktualnega mandata in izpostavil nekaj poudarkov volilnega programa, ki so ga potrdili danes, med drugim premik od državnega k vsem dostopnemu javnemu zdravstvu. Izpostavil je, da ima NSi dober program in ekipo, potrebujejo pa še samozavest.

Vztrajajo pri kritiki programa Levice

Dotaknil se je tudi njihovih kritik Levice. Kot je pojasnil, so bili v tej kritiki tako odločni, ker se je prvič izkazala možnost, da bodo del vlade. "Dolžni smo bili opozoriti na njihov program," je dejal in ocenil, da je ta neustaven in škodljiv za prihodnji razvoj Slovenije in vse prihodnje investicije.

Dejal je, da ima Levica v programu nacionalizacijo. "Proti temu se moramo najostreje boriti. Ena nacionalizacija je bila absolutno dovolj," je dodal. "Oni bodo jemali," pa je povzel drugo "nevarnost". "Povedali so nam, da bodo, če bodo na oblasti, spreminjali zakon o dohodnini, ki ga zdaj sprejema koalicija," je izpostavil. Ob tem pa dodal, da so v NSi dobili skoraj 25.000 podpisov v podporo temu zakonu.

Vrtovec: Dober rezultat je tisti, ki bo NSi vključeval v naslednjo vladajočo koalicijo

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je v izjavi za medije povedal, da NSi obljublja enakopravno Slovenijo za vse državljane in enake možnosti za vse, osredotočena pa bo na gospodarstvo, zdravstvo ter zeleni prehod, ki je ključnega pomena, da se prihodnost sploh zgodi.

Zanj je dober volilni rezultat stranke tisti, ki bo NSi vključeval v naslednjo vladajočo koalicijo in s tem delanje boljše Slovenije.

Po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja si v NSi želijo Slovenijo, v kateri bo hitro in učinkovito poskrbljeno za najšibkejše in v kateri bodo pomagali napadenim. "Želimo si državo, v kateri bomo lahko zdravim in dela zmožnim ljudem dali jasen signal, da je zanje delo in ne socialna pomoč. Delali bi tudi na tem, da bi bili odnosi v družini še boljši. Želimo si tako močno NSi, da bo lahko sodelovala tudi v naslednji vladi," je dejal.

Poslanec NSi Jožef Horvat je ocenil, da Slovenija in Evropa brez krščanstva ne moreta obstajati. Po njegovih besedah so prav krščanski demokrati pred 30 leti vodili proces osamosvojitve Slovenije. Izpostavil je tudi širitveni proces EU, ne v teritorialnem smislu, ampak v smislu širjenja vrednot. Prepričan je, da bo NSi znova prišla v parlament in da bo sodelovala tudi v prihodnji vladi.

Evropska poslanka NSi Ljudmila Novak meni, da ima stranka odličen volilni vladni program s konkretnimi oz. realnimi rešitvami. Dejala je, da se je NSi v aktualni vladi dokazala s svojim delom in dobrimi rešitvami. Po volitvah pa bi se morala NSi po njenem mnenju povezovati s tistimi, s katerimi bi lahko uresničevala svoj volilni program.

Mark Boris Andrijanič bo kandidiral v Mozirju

Na današnji konferenci so predstavili tudi končno kandidatno listo. Kandidirali bodo vsi aktualni ministri. Tonin v Kamniku in Kranju, Vrtovec v Ajdovščini, Cigler Kralj v okraju Ribnica-Dobrepolje in Domžale 1, Jože Podgoršek v Ljubljani (okraj Šiška 4), kandidiral pa bo vendarle tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, in sicer v Mozirju.

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo, bo vendarle kandidiral na listi NSi za poslanca v državni zbor. Na seznamu kandidatov so med vidnimi obrazi tudi državni sekretar Cveto Uršič v Radovljici, poslanka Iva Dimic v Logatcu, Vida Čadonič Špelič v Novem mestu, poslanec Horvat pa v Lendavi. Na kandidatni listi je sicer še en Jožef Horvat, poslančev soimenjak, ki bo kandidiral v Ljubljani v okraju Bežigrad. Med kandidati so vsi aktualni poslanci z izjemo Mihaela Prevca.