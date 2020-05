Na Goriškem se pogovarjajo o vzpostavitvi ekonomske cone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novogoriško občino je danes obiskal veleposlanik Italije v Sloveniji Carlo Campanile v spremstvu generalnega konzula Italije v Kopru Giuseppeja D'Agosta. Z novogoriškim županom Klemnom Miklavičem sta se pogovarjala o vplivu epidemije na gospodarstvo in turizem v širši regiji in med možnostmi za izhod iz gospodarske krize omenila ekonomsko cono.

Pri pogovoru na Trgu Evropa pred novogoriško železniško postajo se jim je pridružil tudi župan občine Gorica Rodolfo Ziberna.

Možna je tudi vzpostavitev posebne ekonomske cone

Vzpostavitev posebne ekonomske cone bi bila pomembna za obmejno območje na Goriškem, še posebno tistih treh, ki so združene v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS). Ziberna je povedal, da je njihova občina že naročila študije, ki bi raziskale možnosti in učinke, ki bi jih imela ekonomska cona na ožje območje Goriške in širšo regijo, poroča STA.

Novogoriško občino je danes obiskal veleposlanik Italije v Sloveniji Carlo Campanile. Foto: STA Miklavič je v izjavi po koncu obiska povedal, da bo tudi novogoriška občina naročila svojo študijo o učinkih ekonomske cone. Ob tem je poudaril, da bi v njej morali vzpostaviti taka podjetja, ki bi s svojim delovanjem skrbela za čisto okolje in dajala zaposlitev predvsem mladim. Po njegovem nikakor ni zanemarljivo, da bi v načrtovani coni lahko dobilo zaposlitev do 5000 ljudi, "zadovoljni pa bi bili že, če bi v njej zaposlili 2000 ljudi", še navaja STA.

Ekonomska cona bi imela velik vpliv na blažitev posledic, ki jih bo epidemija pustila na gospodarstvo. Poleg tega se prebivalstvo na Goriškem stara, v Italiji še bolj kot v Sloveniji, zato bi bila nova delovna mesta in ponudba za mlade več kot dobrodošla.

Govora je bilo tudi o vlogi in projektih EZTS ter o sobivanje Slovencev in Italijanov na območju somestja obeh Goric v času oviranega prehoda meje. Goriška župana sta se zavzela, da bi na italijanski strani Goriške oziroma širše Furlanije-Julijske krajine začeli sproščati različne omejitve zaradi epidemije novega koronavirusa prej kot v drugih delih Italije, saj je bilo območje na obeh straneh meje med najmanj prizadetimi v svojih državah.

Veleposlanik Carlo Campanile se je pogovarjal tudi z vodjo kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025 Nedo Rusjan Bric in koordinatorko kandidature Vesno Humar o sami kandidaturi in njenem pomenu za razvoj prestolnice širše čezmejne evropske regije, še navaja STA.