Na gorenjskih cestah povečan promet vojaških vozil

Za potrebe mednarodne vojaške vaje Zvezda Triglava 2018 bo na nekaterih gorenjskih cestah od danes do nedelje povečan promet vojaških vozil Slovenske vojske in tujih oboroženih sil, so sporočili z ministrstva za obrambo. Promet bo povečan zlasti na cestah med Karavankami, Tržičem, Podbrezjami, Bledom in Bohinjsko Belo.