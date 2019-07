Mlečni pravljici pišeta zgodbe za lepši jutri in rišeta nasmehe tistim, ki jih najbolj potrebujejo

Oglasno sporočilo

Pred dobrim mesecem je Spar Slovenija na svojih policah ponudil edinstveni mlečni pravljici. Natisnjeni sta kar na embalaži trajnega mleka, napisal pa ju je priljubljeni pisatelj Boštjan Gorenc – Pižama. Izšli sta z namenom, da ljudi prek izdelka, s katerim se dnevno srečujejo, spomnita na branje literature. Danes pa mlečni pravljici s svojo podobo in vsebino osrečujeta tudi tiste, ki to najbolj potrebujejo. Podjetje Spar Slovenija je namreč doniralo 9.000 litrov mleka oziroma izvodov mlečnih pravljic Zvezi prijateljev mladine, Zvezi Lions klubov in izbranim 15 slovenskim vrtcem.

"Spar trajno mleko s pravljico bomo razdelili družinam, ki jim pomagamo in jih spremljamo v programu Veriga dobrih ljudi. Otroke teh družin v času počitnic vključujemo v naše prostočasne dejavnosti, podarjeno mleko pa bomo razdelili staršem otrok našega brezplačnega počitniškega varstva, ki vse dni počitnic poteka v Ljubljani," je povedala Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste – Polje.

Zveza Lions klubov je z mlečnimi pravljicami razveselila društvo za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec, Medobčinsko društvo zveze prijatelje mladine Celje, zavod SOCIO in center Don Bosko ter Karitas Maribor. Mlečnih pravljic pa so se zlasti razveselili otroci 15 slovenskih vrtcev. Še posebej radi prisluhnejo nepozabnima pravljicama "Izgubljeni biseri" in "O zajčku, ki se mu ni nehalo kolcati" izpod peresa mladinskega pisatelja Boštjana Gorenca – Pižame, ki sta izšli natisnjeni na podarjenih embalažah mleka.

"Donacija trajnega mleka Spar s pravljicama Boštjana Gorenca – Pižame nas je prijetno presenetila. Nepričakovano darilo so moje sodelavke odlično izkoristile za pripravo in izvedbo dveh posebnih poletnih dejavnosti: na prvi so otroci risali glavno junakinjo Krokodilčico, na drugi pa so se pomerili v enakih disciplinah kot zajček Ožbej v pravljici. Bilo je lepo, saj smo se seznanili z dvema novima pravljicama in zaradi njiju uživali v delavnicah ter gibanju. Hvala Sparu in Boštjanu Gorencu – Pižami za novo izkušnjo," je povedala Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško.

Ob zaključku projekta mlečnih pravljic bodo v Sparu poskrbeli tudi za spodbudo branja pri mladih, saj bodo namenili donacijo tistim slovenskim šolskim knjižnicam, ki najbolj potrebujejo nove knjige. Izbrali so jih s pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.