Mladinski svet Slovenije premierja Goloba ponovno pozval k srečanju

Mladinski svet Slovenije je predsednika vlade Roberta Goloba ponovno pozval k srečanju. Zanima jih, na podlagi katerih ukrepov vlade je jasno, da je položaj mladih prednostna naloga zdajšnje politike. Termin srečanja med premierjem in predstavniki Mladinskega sveta Slovenije je v usklajevanju, so za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Mladinski svet želi Golobu na srečanju predstaviti zahteve za reševanje stanovanjske problematike mladih, o sicer daleč najbolj perečemu problemu te populacije. Hkrati želijo začrtati korake za nadaljnje sodelovanje na področju participacije mladih, stabilnega financiranja mladinskih organizacij ter splošne podpore države mladim in mladinskim organizacijam.

"Še posebej nas skrbi, da kljub obljubam o prioritetni obravnavi mladih v proračunu za leti 2024 in 2025 tega v praksi ne občutimo," so zapisali v dopisu, ki so ga predsedniku vlade poslali v sredo. Goloba so tudi spomnili na napoved o osnutku strategije za odpravo prekarnosti. Menijo, da so bili predstavniki mladih v pripravo strategije vključeni premalo.

"Področje mladih in urejanje njihovega položaja je pomemben del prizadevanj vlade za izboljšanje pogojev za mlade," so ponovno poudarili v kabinetu. Izpostavili so, da so proračunska sredstva namenjena podpori različnim programom in iniciativam za mlade, med katerimi so izobraževanje, zaposlovanje, prosti čas, kultura in šport.

Ponovili so vrsto ukrepov za mlade, ki so jih za STA izpostavili že ob dnevu mladih. Med drugim so poudarili, da je DZ sprejel novelo zakona o štipendiranju, po kateri bo okoli 4000 študentov in dijakov lahko sočasno prejemalo državno in Zoisovo štipendijo.

Zapisali so, da je vlada podprla predlog novele zakona o mladinskih svetih, ki predvideva ustanovitev medobčinskih mladinskih svetov. Vlada namreč v tem vidi priložnost za večjo participacijo in reprezentativnost mladih na lokalni ravni.

V kabinetu še menijo, da je vlada na področju stanovanjske problematike že naredila velik korak s tem, ko je predlagala zakon, s katerim bi določili stalen in trden vir za financiranje gradnje in nakup najemnih stanovanj v višini 100 milijonov na leto. Prav tako je predlagala omejitev kratkoročnih najemov preko spletnih platform, saj želi zagotoviti večjo ponudbo najemnih stanovanj na trgu.

Mladinski svet je za srečanje z Golobom zaprosil že maja. Na prošnjo se je kabinet odzval in predlagal srečanje z državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade za medgeneracijski dialog in stanovanjsko politiko Natašo Lužar, kar so v svetu zavrnili. Golob se je s predstavniki mladih sicer že srečal leta 2022, so še spomnili v kabinetu.