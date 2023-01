Miodrag Đorđević imenovan za predsednika vrhovnega sodišča

DZ je na današnji seji s 53 glasovi za in 32 glasovi proti za predsednika vrhovnega sodišča imenoval Miodraga Đorđevića. Predlog za njegovo imenovanje je na podlagi pozitivnih mnenj vrhovnega sodišča in sodnega sveta v DZ posredovala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Sodni svet je v obrazloženem mnenju izpostavil predvsem Đorđevićeve strokovne kvalifikacije in dolgoletne sodniške izkušnje, njegovo sodelovanje pri mednarodnih dejavnostih in bogate strokovne dejavnosti zlasti na temo človekovih pravic, insolvenčnega prava in varstva konkurence.

Starost kandidata ni bila odločilna

Ministrica je dejala, da je kandidata predlagala na podlagi strokovnih mnenj. Ob tem je pojasnila, da je na seji sodnega sveta izpostavila pomislek, ki ga je izrazil tudi sam kandidat, in sicer da zaradi starosti ne bo dokončal mandata. Vrhovni sodnik namreč lahko funkcijo opravlja le do 70. leta starosti. Sodni svet tega pomisleka ni ocenil kot usodnega, tako da je bil na strokovni ravni odpravljen, je pojasnila ministrica.

Opozicija nasprotovala imenovanju

Kandidata je podprla koalicija, njegovemu imenovanju pa so nasprotovali v SDS. Đorđević po njihovem mnenju za to funkcijo ni primeren, njegova kandidatura pa je "izraz hude negativne selekcije v sodstvu". Poslance SDS motijo nekatera kandidatova pretekla ravnanja, vpletenost v afere, neprimerne izjave in tudi osebnostne lastnosti. Poudarili so še, da se na prva dva razpisa za položaj predsednika vrhovnega sodišča nihče ni prijavil.

Politiko bi umaknili iz postopkov imenovanja vrhovnih sodnikov

Da vsakič znova spremljamo osebne diskreditacije in se potem sprašujemo, zakaj se kandidati ne prijavljajo na funkcije, pa so poudarili v vrstah Gibanja Svoboda.

Ministrica je ob tem napovedala, da bo v DZ kmalu predlog zakonskih rešitev, s katerimi bi politiko umaknili iz postopkov imenovanja vrhovnih sodnikov. Predloga dveh zakonskih besedil sta trenutno v medresorskem usklajevanju, je pojasnila.