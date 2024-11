Mercator bo s Srčno sosesko podprl delovanje 20 društev

Mercator je zagnal vseslovensko gibanje Srčna soseska, katerega cilj je podpora lokalnim društvom, ki s svojim delom izboljšujejo kakovost življenja v naših skupnostih. Projekt bo trajal do 31. decembra 2024, v tem času pa bodo kupci z vsakim nakupom izdelkov z oznako Srčna soseska lahko glasovali za eno od 20 sodelujočih društev.

Foto: Mercator

Skupna donacija, ki jo Mercator v Srčni soseski namenja društvom, znaša kar 150 tisoč evrov. Prvouvrščeno društvo bo prejelo 75 tisoč evrov, drugo 12 tisoč evrov, tretje osem tisoč evrov, društva od četrtega do desetega mesta po pet tisoč evrov, od 11. do 20. mesta pa po dva tisoč evrov.

Kako lahko sodelujete?

Nakup izdelkov Srčna soseska prinaša posebno kodo, izpisano na računu, s katero lahko glasujete za društvo, ki vam je najbolj pri srcu. Glasovanje je enostavno – na spletni strani srcnasoseska.mercator.si ali v aplikaciji Moj M. Več nakupov pa pomeni tudi več glasov.

Sodelujoča društva prihajajo iz vseh delov Slovenije in vključujejo organizacije, ki pomagajo otrokom, bolnikom, prostovoljcem, invalidom in športnikom. Ta društva so ključni stebri lokalnih skupnosti, v Srčni soseski pa bodo prejeli podporo za nadaljevanje svojega dragocenega dela.

Več kot le donacija

Srčna soseska ni zgolj dobrodelni projekt, ampak gibanje, ki poudarja pomen medsebojne pomoči in solidarnosti. Mercator s to iniciativo povezuje kupce, društva, dobavitelje in lokalne skupnosti v skupnem cilju – ustvariti boljšo prihodnost za vse nas.

Pokažimo, da srčnost v naših soseščinah živi. Obiščite Mercator, izberite svoj izdelek z oznako Srčna soseska in glasujte za svoje izbrano društvo. Vsak glas šteje, da skupaj zgradimo bolj povezano in srčno skupnost.

Za več informacij o projektu obiščite srcnasoseska.mercator.si. Pomagajte, da srčnost doseže tiste, ki jo najbolj potrebujejo – še pred božičem. www.mercator.si

