Martin Golob: Lahko doma tarnaš, kako je hudo. A obstaja še ena možnost.

Zaradi epidemije koronavirusa so tudi letos v času velike noči cerkve samevale. Tradicionalne velikonočne maše ni bilo, prav tako ne blagoslova velikonočnih jedi. Kot smo zdaj že vajeni, so obrede izvedli na daljavo, prek spleta.

Skupinsko praznovanje in praznovanje velike noči v širšem družinskem krogu zaradi popolnega zaprtja države ni bilo mogoče. Včeraj je bilo sicer mogoče prehajanje med regijami z namenom preživljanja velikonočne nedelje v krogu družine, a le za dve gospodinjstvi hkrati.

O drugačnem načinu praznovanja velike noči, dneva, ko kristjani praznujejo Kristusovo vstajenje, smo se pogovarjali z duhovnikom Martinom Golobom, ki uspešno kljubuje vsem spremembam, išče načine, kako ostati v stiku z ljudmi, in ob tem ostaja zvest svojemu poslanstvu.

Golob: Ne sme nam postati vseeno

Kot pravi Golob, je velika noč zanj kot duhovnika največji praznik, saj v tem času dobi odgovor o načinu življenja, ki ga živi. Je temelj krščanskega življenja in ponuja odgovor na vprašanje o smrti in ne nazadnje poseže v tisto, česar se človek najbolj boji. To so minljivost, trpljenje in smrt. Epidemija pa nas uči poglabljanja osebne vere. Če je velika noč praznik vere, imamo zdaj priložnost, da tako poglabljamo svojo osebno vero, je prepričan.

"Ne imejmo žalostnih obrazov in obupanih ramen, ampak pogumno in odločno držo. Ne sme nam postati vseeno. Moramo se potruditi in narediti vse, kar je v teh razmerah mogoče. Zdaj imamo priložnost, da smo kreativni. Dve možnosti imaš, lahko čepiš doma in tarnaš, kako je vse hudo, lahko pa poskusiš. Pravijo, da poskusiti ni greh. Če poskusiš in ti uspe, je veselje še večje. Jaz delam tisto, kar je zame nujno. Oznanjati želim boga in med ljudi prenašati mir, veselje, nekaj, česar ta svet ne more dati. Jaz to črpam iz vere in vse to predajam naprej, z veseljem in strastjo," nadaljuje Golob.

"Že ob štirih smo šli v hlev, da smo bili ob sedmih lahko pri maši"

Golob pove, da ima iz otroških let zelo lepe spomine na ta praznik: "Doma smo veliko noč obhajali po tradicionalnem izročilu. Trudili smo se, da smo šli zvečer, na veliki četrtek, petek, soboto in nedeljo k svetim mašam. Imamo ogromno kmetijo in zelo smo se morali potruditi in organizirati, da smo sploh lahko šli k maši. Spomnim se adrenalina, ki je tiste dni vladal v hiši. Na nedeljo smo vsi vstali že pred četrto uro zjutraj, šli v hlev in poskrbeli za vse potrebno, da smo šli potem ob sedmih lahko k sveti maši. Skupaj smo se pripravljali na nekaj velikega."

Duhovnik, ki se zaveda, kako pomembno je ohranjati stik z verniki

Že lansko leto je Golob sveto mašo daroval prek spleta in odziv vernikov je bil zares velik. Letos pa je šel še korak dlje. Zaveda se, kako pomembni so medsebojni stiki in kako zelo jih ljudje pogrešajo: "Ljudje pogrešajo občutek normalnosti in dogajanja v življenju. Spletne maše so v tem času postale stalnica, trudimo se jaz in drugi duhovniki po Sloveniji. Idejo za prvi 'blagoslov drive', ki sem ga izvedel na cvetno nedeljo in veliko soboto, pa mi je dal kdo drug kot McDonald's. Ljudje so bili veseli in sam sem zelo užival, ko sem z blagoslovljeno vodo blagoslavljal zelenje in ljudi."

Foto: Ana Kovač

Hvaležnost je obojestranska

Verniki so hvaležni in mirno sprejemajo razmere. "Znašli smo se v takšnem položaju, po vsem svetu je tako. Duhovniki se trudimo vsak po svoje in verniki so hvaležni, da lahko na tak način, tudi če le prek zaslonov, ostanemo skupaj. Poleg tega smo letos hvaležni, da so v primerjavi z lanskim letom cerkve odprte in imam možnost za individualno molitev. To veliko pomeni nam in tudi vernikom," pove vedno nasmejani duhovnik.